El gobernador Raúl Jalil hizo entrega de un camión volcador y un camión recolector de residuos para la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú. Del acto de entrega participaron la intendenta Alejandra Benavidez, el senador Guillermo Ferreyra, el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, y la diputada provincial, Claudia Palladino.

Las unidades entregadas son un camión volcador Ivecco Tector Auto-shift 17-300 con capacidad de 9 metros cúbicos, con caja automática; y un camión recolector Ivecco Tector Auto-shift 17-300, con capacidad 17 metros cúbicos, que pasarán a cumplir funciones en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio.

En sus palabras, la intendenta Benavidez destacó la importancia de la entrega de la maquinaria para reforzar el trabajo diario del municipio, dando respuesta a demandas en obras y en servicios elementales como la recolección de residuos. Agradeció el permanente acompañamiento del Gobierno de la provincia para poder adquirir maquinaria de esta envergadura, “que sin el apoyo estatal sería imposible para el municipio”, dijo.

Por otra parte, adelantó que está previsto en el corto plazo la inauguración de dos obras de asfaltado. “Gracias al apoyo del gobernador Raúl Jalil pronto vamos a inaugurar dos obras importantísimas de asfaltado en avenida Ramón Rosa López y en la calle Álvarez Condarco”.

Por su parte, el senador Guillermo Ferreyra agradeció la presencia del Gobernador en el departamento y recordó que, al ingresar al municipio en 2015, se contaba solo con tres camiones, y hoy la gestión municipal cuenta con 35 unidades al servicio de la población.