El gobernador Raul Jalil junto al Rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro; un convenio de colaboración para impulsar el dictado de nuevas carreras en el departamento de Tinogasta y brindar un asesoramiento científico y técnico.

El acuerdo promueve la formación de jóvenes del interior de la Provincia en el ámbito académico y productivo, con propuestas orientadas a cada jurisdicción.

La reunión que tuvo lugar en la Casa de Catamarca, contó con la presencia del vicegobernador Rubén Dusso; el diputado nacional Sebastián Nóblega; el senador nacional Guillermo Andrada; la Lic. Noemí Fernández -referente del departamento Belén- y autoridades de la UTN.

Tras el encuentro, el Gobernador Raúl Jalil expresó: “esto es un hecho importante para los jóvenes, para que puedan acceder a más posibilidades de formarse y estudiar en su provincia”.

“Catamarca tiene que orientar su perfil educativo, de acuerdo a las demandas de empleo que tiene las industrias en desarrollo para formar profesionales que puedan incorporarse al trabajo”, dijo el mandatario.

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