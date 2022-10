LO SOLICITÓ LA FISCALÍA FEDERAL

La medida tiene como objetivo determinar el origen del capital aportado por cada ahorrista. Solicita que técnicos de la AFIP, la Procelac y la UIF colaboren en la pesquisa.

La Fiscalía Federal de Primera Instancia solicitó que se confeccione un «amplio informe» sobre el patrimonio y situación financiera de cada inversor de Adhemar Capital, la firma perteneciente a Edgar Bacchiani, quien se encuentra detenido y procesado por «intermediación financiera no autorizada».

El nuevo rumbo de la pesquisa está dirigido a investigar el lavado de activos y la insolvencia fraudulenta. En ese plano, el fiscal Santos Reynoso solicitó al juez federal Miguel Ángel Contreras que ordene el informe de la situación de cada ahorrista.

El punto de partida del pedido del Ministerio Público Fiscal es la denuncia penal efectuada contra Joaquina Córdoba Gandini por Magdalena Picco Casolla, quien adjuntó capturas de un chat en el que la escribana le manifiesta que no judicializaría el reclamo contra Bacchiani porque no tiene cómo justificar el dinero invertido (ver recuadro).

Para la Fiscalía, Córdoba Gandini «tenía pleno conocimiento que el dinero que habían invertido en la empresa Adhemar Capital no se encontraba declarado por ante los organismos pertinentes». El hecho de no avanzar con la denuncia, sostiene Reynoso, «hace presagiar que el origen y procedencia de los mismos, es, al menos, sospechoso o dudoso».

En la presentación, la Fiscalía hace mención al «porcentaje mínimo» de ahorristas que optó por acudir a la Justicia y, sostiene, que la razón es la imposibilidad de justificar el origen del capital. Ante la sospecha de la comisión del delito de «lavado de activos», Reynoso solicitó al Juzgado Federal que ordene de manera urgente la producción de un amplio informe patrimonial y financiero de cada uno de los inversores, «tanto personas físicas como jurídicas».

Pidió que se convoque al Grupo de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional y que cuente con la colaboración de técnicos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Insolvencia fraudulenta

La quiebra ordenada por el fuero Comercial en perjuicio de Edgar Bacchiani impulsó que la pesquisa esté orientada a detectar el destino del dinero de los damnificados.

Con la quiebra decretada, Bacchiani y sus laderos no podrán continuar con los arreglos extrajudiciales, mientras que la Fiscalía ahora rastrea a los testaferros y beneficiarios de las transferencias.

Las denuncias por el «desapoderamiento» de los bienes más valiosos de Bacchiani involucró a nuevos actores en la causa. Una de ellas es Córdoba Gandini y el otro es Mariano Manzi, cuyo nombre surgió tras la declaración de José Blas como «imputado colaborador».

La Fiscalía pidió que ambos sean citados a indagatoria por su presunta participación en la insolvencia fraudulenta. n

“No tengo cómo justificar esa plata, es plata negra”

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este medio, existe una conversación entre Magdalena Picco Casolla y Joaquina Córdoba Gandini, donde la última expresó que no podía reclamar su dinero por la vía judicial porque no tenía manera de justificarlo.

“Yo no voy a gasta (sic) en abogado porque creo que es al pedo… Y no voy a presentar nada judicial porque no tengo cómo justificar esa plata que está a mi nombre, aunque no sea mía… No quiero que venga la AFIP encima a preguntar de dónde salió”, manifestó Córdoba Gandini a Picco Casolla.

Córdoba Gandini también planteó que quería recuperar su dinero, “pero legalmente se complica…Es plata negra en definitiva”.

Picco Casolla dijo que su dinero, en dólares, fue comprado en un banco.

En tanto, Córdoba Gandini respondió que el tema no era un pagaré por el monto de dólares que mencionó Picco Casolla sino que “es un pagaré por un pozo más grande que armamos todos para tener mejor renta… Deberíamos estar todos en condiciones de blanquear, esa es la cagada”.

Picco Casolla señaló que estaba dispuesta a hacer lo necesario para recuperar el dinero invertido.

