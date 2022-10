EL FUTURO NO ES ALENTADOR, PORQUE YA SE ANTICIPAN NUEVAS VARIACIONES

Para aquellos que todavía no perdieron el subsidio del Estado Nacional, los incrementos fueron del 47%. En cambio, para los de mayores ingresos, llegarán al 83% hasta fin de año.

Hasta ahora los usuarios residenciales de Catamarca tuvieron entre tres y cuatro incrementos en la tarifa de la luz. Al finalizar este 2022, los aumentos irán entre el 47% y el 83% según la categoría de usuario en la que quedó ubicado a partir de la segmentación energética que realizó el Gobierno nacional y que comenzó a regir en octubre. El futuro no es optimista porque ya se anticipan dos incrementos más para el año que viene: uno de ellos será el segundo aumento del VAD que se definirá este año, pero comenzará a regir a partir de enero y otro será la revisión tarifaria integral que se realiza cada cinco años.

Según un relevamiento de El Ancasti, el primer aumento de este año se dio por una actualización estacional que dispuso la Secretaría de Energía de la Nación a partir de marzo-abril. El impacto en el bolsillo de los usuarios residenciales, es decir, para el consumo de una familia fue del 15, 92%.

El 27 de mayo, la Secretaría de Energía de la Nación dispuso la segunda actualización estacional, esta vez por el cambio de estación (el invierno), ya que entraba en vigencia en el bimestre junio- julio. El impacto de este aumento fue del 14, 12%.

En el bimestre junio-julio también entró en vigencia el incremento del Valor de Distribución (VAD) que fue solicitado por la EC SAPEM y se destina para cubrir los costos que tiene la distribuidora para la prestación del servicio. El aumento del VAD fue del 17, 61% en el bolsillo de los usuarios.

Desde agosto, el exministro de Economía Martín Guzmán, puso en marcha el esquema de la segmentación tarifaria para ir quitando los subsidios a los servicios públicos, en función de los compromisos asumidos con el FMI. Guzmán se fue del cargo, pero dejó el esquema que su sucesor, Sergio Massa, mantuvo y solo retrasó la implementación ya que entró en vigencia a partir del 1ro de octubre. El impacto será a fin de año.

La segmentación fijó tres categorías:

N1: Son las familias con ingresos superiores a $ 400. 000.

N2: Corresponde a las familias que tienen planes sociales y que no tendrían incremento hasta diciembre.

N3: Empleados, asalariados con ingresos menores a $ 400.000, que tampoco tendrán incremento hasta diciembre, según las resoluciones del ENRE local.

Los N1 pierden por completo los subsidios, los N2 mantendrán los subsidios y los aumentos estarán limitados y N3, los perderán parcialmente. A su vez, se aplican diferentes escalas tarifarias, por nivel de consumo. Hasta ahora, en el caso de Catamarca, el umbral para los N2 y N3 es de consumos que superen los 550 kwh, es decir, a partir de ese gasto energético se pierde la tarifa subsidiada.

En conclusión, a partir de la segmentación tarifaria, las familias con mayores ingresos (N1) recibirán boletas con incrementos del 35, 62%. Es por ello que al finalizar este año, sumarán aumentos por un 83%. También perderán el subsidio aquellas familias que no completaron el trámite por internet. De allí, la urgencia de los organismos oficiales para ayudar en la gestión, más aún si se tiene en cuenta que el próximo año estará marcado por el calendario electoral.

Las familias con sueldos menores a $ 400 mil y las de escasos recursos tendrán un incremento del 47%. Corresponde aclarar también que estas estimaciones se realizan en función de la variable de los aumentos dispuestos a nivel nacional y solicitados por la empresa. La otra variable a considerar es el consumo que tiene cada hogar y que se puede leer y comparar en las boletas de energía.

El futuro

El futuro no es alentador porque a partir del presupuesto aprobado en el Congreso comenzará a operar la pérdida de subsidios. Según las estimaciones generales, este mes, cerca del 30% de los hogares perderá 20% de la reducción tarifaria que recibía hasta ahora, otro 40% lo perderá entre diciembre y enero y el restante 40% entre febrero y marzo de 2023.

Además, el 29 de noviembre se realizará en Catamarca la segunda audiencia por el aumento del VAD ya que, según el contrato son dos al año. El incremento solicitado por la empresa es del 33%, pero se calcula que el impacto en las boletas será del 11% para residenciales y entre un 12 y 14% para comerciantes e industriales. La audiencia está prevista para el 29 de noviembre, pero la entrada en vigencia será en enero.

Por otra parte, el 31 de enero vence el cuadro tarifario que está vigente ya que se cumplen los cinco años. La empresa deberá solicitar otra audiencia pública, pero ya comenzó con las mediciones que exige la revisión tarifaria integral.n

Elevan el umbral de consumo para conservar el subsidio

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich anunció que las provincias de la región Norte Grande accederán finalmente a un subsidio más amplio de la tarifa energética. Será de hasta 650 kilovatio-hora mensual, lo que implica una ayuda considerable en razón de los 400 KWh previstos para el resto del país, aunque por debajo de las pretensiones iniciales de los gobernadores, sobre todo los de zonas electrodependientes, que habían pedido una cobertura de 750 KWh mensual durante los meses del verano.

«Por el artículo 10 de la resolución 719/2022 de la Secretaría de Energía de la Nación, las provincias del Norte Grande accederemos hasta un límite de 650 kw/mes/hora respecto al subsidio a las tarifas energéticas”, escribió el mandatario chaqueño. “Esto constituye un logro mediante el trabajo conjunto de la Asamblea de Gobernadores de nuestras provincias, trabajando sin banderías políticas por el bien común”, expresó en alusión a la conformación de la región Norte Grande.

En Catamarca, el umbral de consumo está en la actualidad en los 550kwh-mes.

Capitanich recordó además que “corregir asimetrías es nuestra consigna. Acceder a una tarifa energética diferencial por la segmentación del subsidio en base al consumo constituye una reparación histórica para la región. Esto es producto de la organización, la perseverancia y el trabajo mancomunado”, cerró Capitanich, vocero de la asamblea de gobernadores del Norte Grande.

Según la información publicada en medios nacionales, falta conocer con precisión a partir de cuándo operará la medida. Resta determinar si pasado el verano, las provincias del Norte Grande beneficiarias bajarán el subsidio en igual medida.

Incrementos en el bolsillo

El primero fue de la Secretaría de Energía de la Nación a partir de una resolución del 31 de marzo que regía a partir del bimestre marzo-abril. El aumento fue del 34,02%, pero el impacto en el bolsillo llegó al 15,92%.

El 27 de mayo, la Secretaría de Energía de la Nación dispuso un nuevo aumento a partir del bimestre junio-julio. Fue del 26, 07%, pero al tratarse de porcentajes sobre determinados componentes de la boleta, el impacto fue del 14,12%.

Con el bimestre junio-julio se produjo también la actualización del VAD, solicitado por la distribuidora local. La actualización llegó al 47%, pero el impacto en el bolsillo fue del 17,61%.

En octubre entró en vigencia la segmentación tarifaria que dispuso el Gobierno nacional. La categoría N1 (mayores ingresos) ya perdió el subsidio del Estado Nacional y el incremento es del 35,62%. Las categorías N2 y N3 los conservarían hasta fin de año.

