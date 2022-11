Música

El músico anunció los detalles de su próximo álbum ‘Bonfire of Teenagers’ a través de su página web Morrissey Central.

El nuevo proyecto saldrá a la venta en febrero de 2023 a través de Capitol Records y contiene temas con voces invitadas de Iggy Pop y Miley Cyrus.

‘Bonfire of Teenagers’ cuenta con la producción de Andrew Watt y fue grabado en Los Ángeles. Los músicos que participan en el álbum son Jesse Tobias, Andrew Watt, Josh Klinghoffer (ex-Chili Peppers), y Chad Smith y Flea (ambos de los Chili Peppers)”, confirma el sitio del cantante.

Todavía no hay planes para el lanzamiento de este nuevo álbum de estudio de 11 pistas en el Reino Unido. El ícono británico hizo recientemente una serie de conciertos con todas las entradas agotadas en el Reino Unido y recibió grandes elogios por parte de la crítica y de los fans. Allí el músico presentó nuevos temas, entre ellos “Sure Enough The Telephone Rings” y “Kerouac’s Crack”.

Morrissey vendió más de 13 millones de discos en todo el mundo y sigue atrayendo a grandes multitudes en vivo.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –