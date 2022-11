Música

El álbum de 1992 será reeditado con motivo de su 30 aniversario. Es el tercer álbum de estudio del trío y contiene temas como ‘Pass The Mic’, ‘So What’cha Want’ y ‘Jimmy James’.

La reedición, a través de Vinyl Me Please, estará prensada en vinilo de color burdeos y rojo oscuro con lacas AAA cortadas de las cintas maestras originales por Ryan Smith. También contará con notas escritas por Mark Ronson.

Un comunicado de Vinyl Me Please dice: “Publicado hace 30 años, ‘Check Your Head’ demostró que los Beastie Boys eran capaces de abrir nuevos caminos en el hip-hop por tercera vez, y lanzó singles como ‘So What’cha Want’, sobre los que bandas enteras podían construir su carrera.”

“Tan avanzado en su construcción hoy como lo fue hace 30 años, la oportunidad de hacer [una] reedición AAA de este álbum fue un honor para nosotros en VMP“.

Este es el video promoción del vinilo:

A principios de este año, los Beastie Boys fueron homenajeados por el Ayuntamiento de Nueva York, que rebautizó una calle del Lower East Side, en la esquina de Ludlow Street y Rivington Street, en su honor. La calle se hizo famosa por la banda en la portada de ‘Paul’s Boutique’. La nueva señal reconocerá los logros de Michael “Mike D” Diamond, Adam “Ad-Rock” Horovitz y el difunto Adam “MCA” Yauch.

“Como muchos sabemos, una vez que los Beastie Boys entraron en escena, cambiaron realmente el juego del hip-hop“, dijo el concejal Christopher Marte.

“Lo veo como una celebración. Una celebración para el Lower East Side, una celebración para el hip-hop y, sobre todo, una celebración para nuestra comunidad, que se ha estado organizando durante mucho tiempo para que esto ocurra.”

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –