El Ministerio de Desarrollo Social informa que, a partir del 3 de febrero, los turnos del programa “Volvemos al Cole 2026” se otorgarán de manera online a través del sitio web oficial: https://volvemosalcole.catamarca.gob.ar

El servicio de atención de salud infantil funciona de lunes a viernes, en los horarios de 7:00 a 13:00 y de 14:00 a 21:00, con 30 turnos por la mañana y 30 por la tarde, exclusivamente con turno previo. La atención se desarrolla de manera presencial en el EDI Provincial, ubicado en Avenida Circunvalación Néstor Kirchner y Ruta Nacional Nº38, y está dirigida a niñas, niños y adolescentes desde sala de 4 años hasta 6.º año del nivel secundario.

Para acceder a la atención, las familias deberán presentar Documento Nacional de Identidad (DNI) y libreta sanitaria en condiciones.

El programa “Volvemos al Cole 2026” es una política pública articulada entre los ministerios de Desarrollo Social y de Salud destinada a acompañar a las familias en el cuidado de la salud y la educación de niñas, niños y adolescentes, en el marco del inicio del ciclo lectivo.

Desde su puesta en marcha el pasado 5 de enero, el programa ya concretó más de 1.080 atenciones médicas, que incluyen controles integrales de salud: evaluación antropométrica, controles odontológicos y clínicos, electrocardiograma, verificación del esquema de vacunación y estudios de laboratorio, requisitos fundamentales para el ingreso escolar.