El juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, Rodrigo Morabito, de origen cordobés y con desempeño en la provincia, hizo pública una carta abierta dirigida al presidente de la Nación, Javier Milei, en la que expresó su preocupación por el enfoque punitivo en materia de seguridad y cuestionó la posibilidad de bajar la edad de punibilidad.

Desde su experiencia en el fuero penal juvenil, Morabito sostuvo que a diario interviene en causas que involucran a adolescentes atravesados por situaciones de abandono, violencia familiar, exclusión escolar y consumo problemático de drogas. En ese sentido, advirtió que el Estado suele presentarse por primera vez en la vida de estos jóvenes a través del castigo, y no mediante políticas de prevención y acompañamiento.

En la carta, el magistrado aclaró que no busca justificar delitos ni minimizar el dolor de las víctimas, pero remarcó que el derecho penal no repara aquello que el Estado no supo proteger a tiempo. “La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió”, señaló, y sostuvo que adelantar la respuesta penal no reduce la violencia ni genera soluciones estructurales.

Morabito afirmó que en los tribunales no se observan “enemigos”, sino historias de violencias acumuladas y ausencia estatal prolongada, y expresó su preocupación por la insistencia en respuestas basadas únicamente en el aumento de penas. En ese marco, consideró que bajar la edad de punibilidad solo amplía un sistema penal que “llega siempre tarde”.

Finalmente, el juez planteó que la verdadera política de seguridad a largo plazo consiste en cuidar, acompañar y sostener a niños, niñas y adolescentes antes de que el daño ocurra. “La respuesta no está en castigar más temprano, sino en no abandonar tan temprano”, concluyó.