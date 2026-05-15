El Ministerio de Hacienda y Obra Pública recuerda a los usuarios del servicio de transporte urbano de pasajeros que deben registrarse en la aplicación Mi Catamarca con nombre y contraseña a los efectos de acceder al beneficio del 50% de descuento en pago con QR del boleto usando la cuenta del BNA+ con saldo en cuenta.

Este beneficio, firmado días pasados entre el Ministerio de Hacienda y Obra Pública y autoridades del banco, comenzará a estar operativo el 1 de junio próximo en todas las líneas del servicio urbano que funcionan en la provincia.

Es importante destacar que, por una cuestión operativa del sistema, los usuarios que se registren hasta el 22 de mayo accederán al beneficio en el mes de junio, mientras que lo hagan posterior a esa fecha pasarán al mes siguiente, y así sucesivamente.

Otro dato relevante es que, a los efectos del registro, los usuarios deben tener descargada la aplicación Mi Catamarca en sus teléfonos celulares o hacerlo desde una computadora, y deben ingresar sus datos personales para constatar el requisito de domicilio legal en la provincia.

Se recuerda que, a los efectos del registro, el teléfono a usar debe tener descargada la app Mi Catamarca y dentro de ella el servicio Marcatón Transporte, tildando el botón azul “Ver promoción”, donde se puede optar por registración “Para mí” o bien para “Otra persona” y aportar los datos que se solicitan.

El descuento, desde junio

Para acceder al descuento en el boleto, los usuarios del servicio deberán acercar sus teléfonos con el lector abierto en el sistema BNA+ para escanear el código QR ubicado en el punto de venta ubicado en la unidad de transporte. El sistema descontará el monto correspondiente y aplica el beneficio de Marcatón Transporte de manera automática.