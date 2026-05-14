Se conoció hoy el deceso de la odontóloga Araceli Edith Jalil de Bella, quien era hermana del recordado médico y ex intendente, José Guido Jalil, y tía del actual gobernador Raúl Jalil.

El propio mandatario catamarqueño despidió a su tía con un sentido posteo en su red social de Facebook.

«Hoy despedimos con mucho dolor a mi querida tía Chicha, una mujer profundamente amable, dedicada y querida por toda nuestra familia y por tantas generaciones de niños a quienes acompañó con su vocación como odontóloga. Hermana de mi padre, compañera de tantos momentos de nuestra vida, deja un recuerdo lleno de cariño, calidez y entrega. Abrazo con el corazón a mis primas y a toda la familia en este momento tan triste. Su recuerdo va a quedar siempre entre nosotros», escribió el Gobernador.

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