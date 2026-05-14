Estarán disponibles para su consulta y pago recién a partir de la próxima semana.

La empresa EC SAPEM informó que, debido a reprogramaciones administrativas, las facturas correspondientes al período actual para los usuarios de Valle Chico estarán disponibles para su consulta y pago recién a partir de la próxima semana.

Desde la firma indicaron además que el nuevo vencimiento para dichas boletas fue fijado para el próximo 8 de junio de 2026, modificando así el cronograma habitual de facturación.

A través de un comunicado, la empresa agradeció “la comprensión y colaboración de todos los usuarios” ante los cambios implementados y aseguró que la medida responde a cuestiones administrativas vinculadas al proceso de emisión de las facturas.