Este fin de semana se llevará adelante una nueva edición de Feria Emprender con una edición especial “Fiestas Patrias”, que tendrá lugar en nuestro punto tradicional de Paseo General Navarro (La Alameda).

La propuesta reunirá a más de 80 emprendedores de distintos rubros, quienes exhibirán y comercializarán productos artesanales, gastronómicos y regionales, promoviendo el fortalecimiento de la economía local y el acompañamiento al trabajo de los emprendedores catamarqueños.

La feria se desarrollará el sábado y domingo, en el horario de 16:00 a 21:30 horas, ofreciendo a vecinos y turistas un espacio de encuentro, recreación y consumo local, en el marco de una propuesta que continúa impulsando el desarrollo emprendedor y la producción provincial.

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