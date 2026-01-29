Facebook Instagram RSS
Gobernadores del norte plantearon la disminución en recursos que significaría la modificación del Impuesto a las Ganancias

El gobernador Raúl Jalil, junto a sus pares Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), se reunieron con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, para plantear la necesidad de revisar el capítulo fiscal de la reforma laboral por su impacto negativo en la coparticipación de las provincias.

En el encuentro, las autoridades provinciales analizaron las posibles consecuencias de las modificaciones al Impuesto a las Ganancias y manifestaron su preocupación por la posible pérdida de recursos coparticipables.

Los gobernadores dejaron en claro la voluntad de diálogo y acompañamiento institucional al Gobierno nacional, pero también advirtieron sobre los límites financieros actuales y el perjuicio que podría generar para los Estados provinciales estas modificaciones.

“La caída en la recaudación, producto de la baja del consumo, sumada a una eventual reducción de alícuotas, impactaría negativamente en los ingresos provinciales y profundizará las dificultades económicas y financieras que ya enfrentamos”, sostuvieron casi en consonancia los tres mandatarios del norte.

Por último, remarcaron que las reformas estructurales que pretende llevar adelante el Gobierno nacional deben contemplar la realidad fiscal de cada provincia y avanzar hacia un esquema equitativo que garantice previsibilidad financiera y promueva el desarrollo de las economías regionales.

