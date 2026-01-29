El Servicio Meteorológico Nacional, emitió una alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche de hoy.

Rige para Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

El área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas, abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, con ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

