Mañana viernes desde las 8 horas

En el marco del ciclo “El Verano va con vos”, impulsado por la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, este viernes 30 de enero, de 8 a 9 horas, se llevará a cabo una clase gratuita de yoga al aire libre en el espacio del Playón del Jumeal, destinada a personas mayores de 18 años.

La actividad será sin costo y estará a cargo de la profesora Pabla Juárez, quien brindará una clase orientada al bienestar integral, en contacto directo con la naturaleza y pensada para todo público, sin exigencias físicas.

La propuesta tiene como objetivo realizar la práctica en un entorno natural, favoreciendo la conexión con el ambiente y promoviendo el bienestar físico, mental y emocional a través del movimiento y la respiración consciente. “La idea es que las personas puedan experimentar cómo, a través del movimiento y la respiración dirigida, es posible alcanzar un estado de mayor equilibrio y bienestar general”, explicó la docente.

La clase será de carácter accesible y adaptable, por lo que no se requiere experiencia previa en yoga, sino simplemente disposición a participar de una experiencia saludable al aire libre. Desde la organización destacaron que esta iniciativa busca promover hábitos saludables, el contacto con la naturaleza y el aprovechamiento de los espacios públicos como ámbitos de encuentro, recreación y cuidado personal.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 3815 28-6633.

Para más información sobre todas las actividades del ciclo “El Verano va con vos”, se puede consultar en la web www.sfvc.travel o en las redes sociales oficiales: SFVC Turismo.