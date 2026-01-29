La Secretaría de Transporte del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte pone a disposición de la ciudadanía el Informe Estadístico Ponderado de Reclamos del Transporte Público, elaborado a partir de los reclamos realizados por los propios pasajeros mediante el sistema digital con códigos QR instalados en las unidades de transporte urbano.

El informe analiza la información correspondiente a las cinco principales empresas urbanas que operan en Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, y cruza los reclamos registrados con datos objetivos de operación —pasajeros transportados, kilómetros recorridos, unidades en servicio y personal— con el objetivo de ofrecer una lectura contextualizada, comparable y verificable del funcionamiento del sistema.

De la queja al dato

Uno de los principales aportes del informe es transformar las observaciones cotidianas de los usuarios en información estadística concreta, permitiendo responder preguntas clave como:

¿Dónde se concentran los reclamos? ¿Qué tipo de problemas son los más frecuentes? ¿Qué situaciones se repiten en cada empresa?

Para ello, se incorporan indicadores específicos como el Índice de Conflictividad Relativa (ICR), que mide la cantidad de reclamos en relación con el volumen de pasajeros transportados, evitando comparaciones injustas entre empresas de distinto tamaño y nivel de operación.

Qué reclaman los pasajeros

El análisis evidencia que una parte significativa de los reclamos se concentra en aspectos vinculados a la experiencia diaria del viaje, especialmente:

maltrato o falta de respeto hacia los usuarios,

fallas en la conducción,

unidades que no se detienen en paradas habilitadas.

Estos datos permiten identificar con mayor precisión los puntos críticos del servicio desde la mirada del pasajero, más allá de percepciones generales o debates aislados.

Un dato importante para interpretar el informe

El documento remarca un aspecto central: se trata de un informe basado en reclamos, es decir, en manifestaciones de disconformidad. Esto implica que los datos reflejan aquello que no funcionó correctamente, mientras que los viajes que se desarrollan con normalidad no generan registros equivalentes.

Esta aclaración resulta fundamental para evitar interpretaciones simplistas y pone en contexto lo que en análisis de datos se conoce como sesgo de disponibilidad, donde los problemas visibles concentran la atención pública aunque no representen la totalidad del servicio prestado.

Mucho para mejorar sin grandes inversiones

Entre los hallazgos más relevantes, el informe señala que una parte importante de los problemas identificados no requiere grandes inversiones ni obras de infraestructura. En muchos casos, las mejoras están asociadas a:

prácticas de conducción,

trato al usuario,

cumplimiento de normas operativas básicas.

En este sentido, el sistema de reclamos se consolida no solo como una herramienta de control, sino como un insumo estratégico para mejorar la calidad del servicio, fortalecer la seguridad del pasajero y promover un transporte público más confiable y respetuoso.

📎 El informe completo puede consultarse en:

https://catamarcatransporte.gob.ar/repositorio/reclamos.html