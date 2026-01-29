Sáenz, Jaldo, Jalil, Passalacqua y Figueroa, que tienen votos clave en el Senado, también piden que Nación pague deudas a las provincias.

Los gobernadores «dialoguistas» se reunirán este jueves en Buenos Aires para unificar la postura de cara al debate de la reforma laboral en el Senado, con la exigencia principal de que se saque el capítulo de Ganancias que les recorta un billón y medio de pesos a las provincias.

La reunión se realizará este jueves en la Casa de Salta y contará con la presencia del anfitrión Gustavo Sáenz y sus pares Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Los gobernadores entraron en alerta cuando detectaron que el Gobierno introdujo un capítulo impositivo que dispone una rebaja de Ganancias a las empresas que tendría un costo fiscal de 130 mil millones de pesos mensuales para las provincias. Desde el ala política de la Casa Rosada dicen estar dispuestos a sacar el capítulo, pero no está claro que Economía lo acepte.

Fuentes cercanas a los gobernadores dialoguistas explicaron que si Milei no saca el capítulo de Ganancias no apoyarán la reforma laboral, aunque no es el único reclamo. También están pidiendo que Nación pague diferentes deudas que mantiene con esas provincias, vinculadas a la atención de afiliados del PAMI, de Anses y de obras que eran conjuntas y que terminaron pagando los gobernadores porque Milei las abandonó.

El grupo de gobernadores que se reúne este jueves es clave para el tratamiento de la reforma laboral porque manejan el voto de seis senadores y tienen llegada a otros que La Libertad Avanza necesita para sacar la ley. Sin ellos y otros senadores «dialoguistas», al gobierno no le alcanza aprobarla.

El tema económico es central entre las preocupaciones de los gobernadores, según dijeron desde un despacho del Congreso. En las provincias hay alerta por la caída de la coparticipación nacional y porque observan que la recaudación no se recupera. Entre los mandatarios provinciales coinciden en que viene un año muy duro.