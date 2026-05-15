La nueva plataforma municipal para registrar y verificar vehículos y conductores habilitados en plataformas digitales.

La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana y la Secretaría de Gabinete y Modernización, anuncian oficialmente el lanzamiento de la Plataforma Digital Redes de Transporte SFVC.

El desarrollo de esta plataforma es el resultado de la articulación entre la Administración de Transporte Público y Movilidad y las direcciones de Modernización y del Nodo Tecnológico de la ciudad, organismos que asumieron la creación técnica del sistema con criterios de usabilidad, seguridad de datos y accesibilidad ciudadana. Esta alianza institucional expresa la vocación de la gestión municipal por incorporar tecnología al servicio de los derechos ciudadanos y la modernización del Estado.

Esta herramienta totalmente gratuita, ya está disponible en https://red-transporte.apps.cc.gob.ar, constituyendo el soporte tecnológico de la Ordenanza Municipal N.° 8838/25, que en noviembre de 2025 reguló el servicio de transporte de pasajeros bajo la modalidad de plataformas digitales —Uber, DiDi, Cabify, Radio Taxi y otras— en el ejido municipal.

Es un sistema digital de gestión, registro y verificación de conductores, propietarios de vehículos y empresas que operan en el transporte de pasajeros por plataformas digitales en nuestra ciudad. Su puesta en funcionamiento marca un antes y un después en la movilidad urbana de Catamarca.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos desde la plataforma?

Cualquier vecino puede ingresar a la página pública sin necesidad de registrarse y verificar, en tiempo real, si el vehículo al que está por subir cuenta con habilitación municipal vigente. El sistema muestra, al escanear el código QR del vehículo:

• Estado de habilitación del rodado (HABILITADO/ NO HABILITADO / PENDIENTE)

• Datos del titular del vehículo y conductores habilitados para manejarlo

• Fotos del vehículo (frente, trasera y laterales)

• Plataforma en la que opera el conductor (Uber, DiDi, Cabify, Radio Taxi, etc.)

• Foto identificatoria del conductor habilitado

¿Qué garantiza el sistema para los pasajeros?

Todo vehículo habilitado a través de la plataforma debe acreditar, de manera obligatoria, la siguiente documentación, revisada y aprobada por la Municipalidad:

• Cédula verde o título del automotor

• Póliza de seguro de pasajeros vigente

• Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente

• Cuatro fotografías del rodado (frente, trasera, lateral izquierdo y lateral derecho)

• Licencia de conducir Clase D1 vigente del conductor

• Foto identificatoria del conductor

¿Qué pueden hacer los conductores y propietarios?

Los conductores y propietarios inician su trámite desde la sección “Registro de Vehículos y Conductores” del sitio. El sistema permite:

• Registrar un vehículo con uno o más conductores asociados (sin límite de conductores adicionales)

Agregar vehículos adicionales desde el panel personal una vez aprobado el primer trámite

• Registrar empresas de transporte con documentación societaria completa

• Gestionar su flota y conductores desde el panel personal

Tras la aprobación del trámite, el sistema envía automáticamente las credenciales de acceso por correo electrónico, para que el propietario pueda administrar su flota y conductores desde su panel personal. Esta funcionalidad permite que los trabajadores de la modalidad desarrollen su actividad en total formalidad y cumplimiento normativo.

Proceso de Registro Paso a Paso

Paso 1 — Ingreso al sitio público

Ingresar a https://red-transporte.apps.cc.gob.ar y hacer click en el botón verde “Registro de Vehículos y Conductores”.

Paso 2 — Completar el Formulario

Completar todos los campos obligatorios: datos del propietario (nombre, CUIL, domicilio, teléfono, email, imágenes del DNI), datos del vehículo (patente, marca, modelo, año, color, número de chasis y motor, tipo de combustible, capacidad de pasajeros hasta 7), documentación del vehículo y datos del conductor con su licencia D1.

Paso 3 — Envío del Trámite

Aceptar la declaración jurada y hacer click en “Enviar trámite”. El sistema asigna un número de trámite (TR-XXXX) y genera un código QR de tramite iniciado.

Paso 4 — Revisión Municipal

Los administradores municipales verifican la documentación presentada. El trámite pasa de estado PENDIENTE a APROBADO. El propietario es notificado por correo electrónico y recibe sus credenciales de acceso al panel.

Paso 5 — Habilitación y Gestión

Una vez aprobado, el propietario accede a su panel personal con su CUIL y contraseña. Desde allí puede agregar nuevos vehículos y conductores, que también pasan por el proceso de verificación municipal.

¿Qué pueden hacer las empresas?

Las empresas del sector pueden registrar su razón social, CUIT, domicilio legal, contrato social o estatuto, póliza de seguro y logo institucional, quedando formalmente inscriptas en el registro municipal. El registro se realiza desde red-transporte.apps.cc.gob.ar/registro, sección “Registro de Empresas”.

Acceso a la plataforma y contacto

Plataforma pública: https://red-transporte.apps.cc.gob.ar

Contacto institucional: Transitomunicipal@catamarcaciudad.gob.ar

Secretaría de Protección Ciudadana

Administración de Transporte Público y Movilidad – En colaboración con Modernización y Nodo Tecnológico.

Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca

Ordenanza N.° 8838/25