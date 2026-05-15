En un encuentro con chicos y chicas de distintos centros estudiantiles, se abordaron problemáticas vinculadas a la convivencia escolar, el bullying, la salud mental y la importancia de generar más espacios de escucha y acompañamiento.

Paola Fedeli compartió una merienda con estudiantes de distintos centros estudiantiles, en una jornada pensada para abrir el diálogo, conocer sus inquietudes y escuchar de cerca las realidades que atraviesan en sus instituciones educativas.

Durante el encuentro, los y las jóvenes plantearon diversas preocupaciones vinculadas a la convivencia escolar, el bullying, la salud mental y la necesidad de contar con más herramientas de acompañamiento. En ese marco, Fedeli remarcó que “necesitamos escuchar más a los jóvenes, porque muchas veces se habla de ellos, pero no con ellos”.

La presidenta de la Cámara de Diputados también destacó que la salud mental es una problemática transversal a todas las edades y señaló la importancia de que los adultos, las instituciones y el Estado asuman un rol activo en la prevención. “No se trata de quedarnos en la queja, sino de poner cada uno su granito de arena para que las cosas empiecen a cambiar”, expresó.

Del encuentro también participó el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, quien se sumó al intercambio con los estudiantes y aportó herramientas desde su mirada y experiencia, reforzando la importancia del trabajo articulado entre las instituciones.

Finalmente, Fedeli valoró el compromiso de los centros de estudiantes y puso a disposición su equipo de trabajo para continuar acompañando las iniciativas, demandas y propuestas que surjan de los propios jóvenes, fortaleciendo su participación en la vida institucional y comunitaria.