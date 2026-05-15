Los Embajadores para la Paz contribuyen al cumplimiento de la esperanza de todas las eras en un mundo unificado de paz en el que las dimensiones espirituales y materiales de la vida.

El constante y extenso trabajo por difundir la música autóctona y folclórica le permitió al sobresaliente folclorista catamarqueño Cololo Macedo ser distinguido, recientemente, con la nominación a Embajador para la Paz propuesto por la Federación de la Paz Universal (Universal Peace Federation-UPF), entidad internacional vinculada de manera directa con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Este reconocimiento de características internacional que recibe el destacado artista catamarqueño representa una valoración a la constante y extensa labor que desarrolla en su ámbito, siendo una de las premisas que impulsa esta entidad, con sede en Argentina, de características internacional e interreligiosa con estatus consultivo general ante las Naciones Unidas.

La ceremonia de nominación como Embajador de la Paz se llevó a cabo días atrás en la Casa de Galicia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contó con la presencia del presidente de UPF Argentina, licenciado Miguel Werner. En la oportunidad, el músico catamarqueño interpretó tres canciones vinculadas con su tierra natal, como La Catamarqueña, Personajes de mi Pago y Paisajes de Catamarca.

Reconocer a referentes de distintos ámbitos de la sociedad como Embajadores para la Paz es una de las iniciativas señeras de la UPF a nivel global. Un llamado al liderazgo de todos los sectores a ser protagonistas del cambio que cada uno aspira ver en el mundo, siendo parte de la solución y transformación positiva de su entorno, ante la crisis de grandes dimensiones que afectan a la humanidad y al planeta. De este modo, se busca generar sinergia en línea con la misión de la entidad de promover un nuevo nivel de liderazgo, con la premisa de interdependencias, prosperidad mutua y valores universales.

De acuerdo a la postura establecida al momento de seleccionar y efectivizar esta distinción, se valora esta mención como un nombramiento, una misión y un compromiso de generar mayor sinergia, colaboración y cooperación entre el liderazgo, organizaciones, cultura, religiones, etnias y nacionalidades a los efectos de promover el conocimiento, el dialogo y respeto mutuo, tendiendo puentes de amistad y solidaridad, reconciliación y hermandad; interpersonal, entre pueblos y culturas, como una familia.

Sobre este hecho en particular, el intérprete catamarcano expresó: “Este reconocimiento significa agradecer cada paso, de la mano de Dios y la Virgen del Valle. Soñar que este camino de música continúa descubriendo nuevos motivos para mí andar, y encontrarle sentido a mí vida. Considero una gran oportunidad, para acercarme a una gran familia solidaridad, ver qué Argentina se une en cada esfuerzo, en cada historia de vida, y seguir construyendo, entre todos, la Paz por el mundo”. Y agregó: “Me honra esta distinción y espero contribuir a la sociedad, desde la empatía, con el idioma universal de la música del corazón y del alma. Me identifico con la tarea diaria, de aportar un granito de arena, de mostrar lo aprendimos con la sensibilidad del arte. Canto para que se conozcan mí provincia, Catamarca, mí país, y defender las tradiciones folclóricas, recordando autores, compositores que han dejado un mensaje. Es claro, que la cultura nos permite expresar un sentimiento”.

Esta distinción surge a partir del desarrollo integral de cada persona, desde su dignidad y en la puesta en práctica de los valores universales, conscientes de la interdependencia y la necesidad de la prosperidad mutua para la sustentabilidad de la humanidad y del planeta.

Junto al catamarqueño Cololo Macedo también fueron nominados Jorge Bernabé Lobo Aragón (abogado y escritor de Tucumán); Marta Inés del Valle Arias (por su compromiso en la ayuda a pacientes oncológicos y trasplantados en Buenos Aires); Paulo Andrés Falcón (experto académico y actual rector de la Universidad CAECE en Argentina; María Eugenia Gotelli (desarrollo de proyectos educativos en Infancia en Mendoza); Jorge Kleiman (periodista de Entre Ríos); Julio Néstor Mena (director de la sala permanente de exposición de Malvinas), entre otros.

Trascendiendo barreras raciales, nacionales y religiosas, los Embajadores para la Paz contribuyen al cumplimiento de la esperanza de todas las eras en un mundo unificado de paz en el que las dimensiones espirituales y materiales de la vida están en armonía. Ser Embajador para la Paz es una marca registrada en Argentina.