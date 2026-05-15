Con el objetivo de continuar fortaleciendo las acciones de acompañamiento en salud mental, especialmente en el interior, el Ministerio de Salud de la provincia llevó a cabo diferentes acciones en las localidades de Antofagasta de la Sierra y El Peñón.

En forma conjunta con el Municipio de Antofagasta, se realizó un encuentro comunitario con más de 60 personas, entre agentes de Salud, Educación, Seguridad y personas de la comunidad en general, interesadas en la problemática del suicidio e intento de sucicido, a fin de construir una red de apoyo local para la asistencia ante una situación de urgencia.

Además, se realizaron dos talleres de prevención de suicidio entre pares, de los que participaron unos 70 estudiantes de las escuelas N°39 Villa Antofagasta de la Sierra y Secundaria Rural N°27 Eulalia Ares del Peñon; por su parte, el personal docente realizó el Taller de prevención de suicido en la escuela.