El municipio de Tinogasta con tareas de reparación de calles

El Municipio de Tinogasta, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, lleva adelante trabajos de reparación y acondicionamiento de calles en el barrio Los Guaytimas, en el distrito de Banda de Lucero y en calle Constitución, como respuesta a los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas en la jurisdicción.
Las tareas incluyen el reacondicionamiento de arterias afectadas, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular y mejorar la seguridad y transitabilidad para vecinos y vecinas de los sectores intervenidos.
Desde el área municipal informaron que estos trabajos forman parte de un operativo integral de recuperación de la infraestructura vial, el cual se irá extendiendo progresivamente a distintos barrios y distritos que también resultaron afectados por las recientes precipitaciones.
En este marco, el Municipio de Tinogasta agradece a Vialidad de la Provincia por el acompañamiento y apoyo brindado para el desarrollo de estas acciones, que permiten optimizar los trabajos y dar una respuesta más eficiente ante las contingencias climáticas.
El Municipio continúa trabajando con presencia permanente en el territorio, priorizando las zonas más comprometidas y brindando respuestas concretas para garantizar mejores condiciones de circulación y bienestar para la comunidad.