El pasado 21 de enero, en las instalaciones del Club Social 25 de Agosto, se disputó el primer torneo Blitz del año, correspondiente al nuevo circuito de verano.

Cabe señalar, que la competencia se desarrollará todos los miércoles de enero y febrero a partir de las 19 horas.

 Ritmo: 3+2
 Rondas: 7
Participantes: 20 jugadores
Premio total: $110.000
Árbitro: Daniel Tolosa

Podios
Abierto:
1° Leonel Velez
2° Lautaro Tolosa
3° Joel Menéndez

Sub 1600:
 Manuel Menéndez Grau
Mejor No Rankeado:
Gonzalo Velez

Agradecimientos 

Desde la Comisión Directiva agradecen  especialmente al Club Social 25 de Agosto por la cesión de la sede para el desarrollo del circuito. 
Así también, al Estudio Contable Sarife & Sartor,  Transporte Urquiza, Espacio Somos Vecinos, Pinturas Miura, a la prensa de Catamarca, y a los padres y jugadores que acompañaron una tarde de camaradería y buen ajedrez.

Quedan todos invitados a participar de los próximos encuentros los días miércoles 19 horas.

