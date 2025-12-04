Vialidad Provincial trabaja en la repavimentación de la Ruta Provincial Nº 4, ejecutando actualmente tareas en los tramos comprendidos entre Las Rejas y El Tala, a la altura del km. 20 aproximadamente.

La intervención constituye una obra estratégica para optimizar la circulación y reforzar las condiciones de seguridad vial en un corredor de alto tránsito hacia las zonas turísticas del departamento Ambato.

El proyecto contempla la repavimentación de 20 km dentro de un esquema de trabajo programado en segmentos, con el objetivo de extender las mejoras hasta la villa veraniega de El Rodeo.

Las tareas incluyen el reacondicionamiento de la carpeta asfáltica, sellado de fisuras, perfilado y mejoras complementarias destinadas a fortalecer la estructura vial y asegurar un tránsito más estable para vehículos livianos y pesados.

Los trabajos se ejecutan de forma progresiva, con circulación de media calzada, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal vial.