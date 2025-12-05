El Sistema Educativo Municipal de la Capital (SEM), a través de su equipo técnico de fortalecimiento pedagógico, impulsó PILARES, una innovadora competencia de ortografía destinada a estudiantes de los niveles primario y secundario.

Más allá de la entrega de premios, el objetivo central de PILARES fue claro: acercar las complejas reglas del idioma español a los alumnos mediante herramientas didácticas y atractivas. La iniciativa utilizó recursos como aplicaciones interactivas y juegos de palabras para fomentar el intercambio entre pares y destacar la importancia crucial de escribir bien en la vida cotidiana.

La propuesta generó una gran movilización en la comunidad educativa. Docentes de Lengua y Literatura, directivos y funcionarios acompañaron la iniciativa, organizando talleres y sesiones de práctica que promovieron la colaboración entre estudiantes.

Como resultado directo de esta acción sostenida, se observó un aumento significativo en la confianza de los alumnos al escribir, así como una notable mejora en su rendimiento académico.

PILARES no sólo procuró premiar a los mejores de cada nivel, sino que también logró cultivar un ambiente donde la ortografía se convirtió en un tema de conversación y de aprendizaje continuo.