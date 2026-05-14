Desde el domingo 10 de mayo se vienen celebrando las fiestas patronales en honor del Señor de los Milagros en La Tercena, departamento Fray Mamerto Esquiú, jurisdicción de la parroquia San José, con sede en Piedra Blanca. Los actos litúrgicos se concluirán el domingo 17 con la procesión y Santa Misa.

PROGRAMA

Miércoles 13

17.00 Rezo del Santo Rosario y Novena.

18.00 Santa Misa.

Alumbrantes: Familias de Juan Andreatta, Graciela Liliana Guzmán de Acevedo, Isidoro Sartor, Ángel Guzmán, José Barbieri, Omar Avellaneda, Olga Vargas de Barroso, Ramos-Pauletto, Lucía Micaela Cuello, Marcelo Centurión, Marina Acosta de Herrera, Martín Cazusa, Yolanda Cazusa, Zurita-Carrizo, Ada Barros y Ramona Rosa Véliz.

Participantes: Comunidades de La Carrera, Collagasta, La Tercena Oeste y barrio Señor de los Milagros.

Jueves 14

17.00 Rezo del Santo Rosario y Novena.

18.00 Santa Misa.

Alumbrantes: Familias de Adolfo Herrera, Ana María Avellaneda, Jorge Ernesto Avellaneda, Andrea Lonzallez, Miriam Estela Malab, Ramón Sobrado, Armando López Rodríguez, Aurelio Barros, Francisco Javier Tapia, Fernando Gabriel Tapia, Héctor Ávila, Sandra López Gardel, Susana Leyes, Verónica Melnik, Alicia del Valle Barrionuevo, Nanci Antonia Romero, Alicia Inés Ruiz, Marianela del Valle Gutiérrez, Guillermo Tapia Bordón, María de los Ángeles Herr, Carlos Salcedo y Luis Salcedo.

Participantes: La Tercena Sur, barrios 40, 48, 50 y 60 Viviendas.

Viernes 15

17.00 Adoración del Santísimo.

Rezo del Santo Rosario y Novena.

18.00 Santa Misa.

Alumbrantes: Familias de Adriana y Yamile Rojas y hermanos Rojas, Ramón Ricardo Rojas, Silvia y Raúl Rojas, Lidia Mercado Zárate, Ricardo Rubén Rojas, Felipe Rojas, Ángela Cuello, Patricia Rojas de Lobo, Blanca Rojas de Oviedo y Juan José Tálon.

Participantes: San José de Piedra Blanca y Escuela N° 146 Fray Rizzo Patrón.

Unción de los enfermos.

Sábado 16

8.00 Rezo del Santo Rosario y Novena.

9.00 Santa Misa.

Alumbrantes: Familias de Ricardo Bazán, Ramón Ricardo Velardez, María Argentina Ahumada, Berta Díaz, María Alicia Bazán de Soria, Hermanos Elizalde Castillo, Juan Carlos Barrios, Irma Fuembuena, Carmen del Valle Velardez, Luis Maza, Elías del Señor Seleme, Leonor Carrizo, Cristian Soria Bazán, Teresita del Valle Rivarola y familia Rivarola.

Participantes: Calle Virgen del Valle y barrio del Matadero Viejo.

Imposición de escapularios a los nuevos socios de la Cofradía Señor de los Milagros

Domingo 17

16.30 Procesión desde el Callejón Hondo.

Participan los niños y jóvenes de la Catequesis.

18.00 Santa Misa en el atrio del Santuario y bendición de recordatorios.

Despedida de la Imagen en su retorno al interior del Santuario.