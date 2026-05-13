El Hospital Interzonal San Juan Bautista llevó adelante una jornada de concientización y prevención en el marco del Día Mundial de la Salud de las Encías, con el objetivo de promover el cuidado de la salud bucal y brindar herramientas para la prevención de enfermedades gingivales.

La actividad se desarrolló en el ingreso principal del Hospital, permitiendo que pacientes, familiares y público en general pudieran participar activamente de la charla preventiva y acceder a información vinculada a la importancia de mantener encías sanas como parte fundamental de la salud integral.

La propuesta, denominada “La salud de tu encía importa”, fue organizada por el Centro Interzonal de Odontología (CIO) del Hospital San Juan Bautista, en colaboración con la Comisión de Prevención del Círculo Odontológico de Catamarca.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con los cuidados de las encías, la prevención de gingivitis y periodontitis, la correcta higiene bucal y la importancia de los controles odontológicos periódicos.

El taller estuvo a cargo de las profesionales Dra. Ana Laura Robles, Dra. Virginia Zurita y Dra. Alicia Duarte, quienes brindaron recomendaciones y consejos preventivos orientados a fortalecer hábitos saludables y promover el cuidado de la salud bucodental.

Además, se realizó la entrega de cepillos dentales a los asistentes, reforzando las acciones de promoción y prevención impulsadas por la institución.

Desde el Hospital San Juan Bautista destacaron la importancia de generar este tipo de espacios abiertos a la comunidad, que permiten concientizar sobre enfermedades prevenibles y fomentar el acceso a la información y al cuidado integral de la salud.