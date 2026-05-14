La Dirección de Políticas Sociales Educativas, dependiente de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Capital, continúa fortaleciendo el programa FRIDA (Formación Recreativa Integral en Deporte y Arte). En esta nueva etapa, la propuesta gratuita que combina actividades deportivas y artísticas amplía su alcance para llegar directamente a distintos barrios de la ciudad, permitiendo que más familias accedan a espacios de aprendizaje y contención cerca de sus hogares a partir del pasado martes 12 de mayo.

Esta expansión busca descentralizar las actividades recreativas, promoviendo la igualdad de oportunidades y potenciando el uso de espacios comunitarios. En la Zona Norte, la oferta se despliega con clases de gimnasia para niños en el SUM Las Américas los lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 12:00 horas; mientras que en el Centro Vecinal Eleonora se dictará gimnasia artística los lunes y jueves de 17:00 a 19:00 horas y fútbol los viernes de 19:30 a 21:30 horas. Asimismo, en la Casita del Niño se desarrollarán talleres de murga los lunes y miércoles de 19:00 a 21:00 horas.

Por su parte, en la Zona Sur, el cronograma contempla clases de malambo en el SePaVe Juan Domingo Perón los viernes de 18:00 a 20:00 horas; danzas urbanas en el SUM Parque Sur los jueves de 17:30 a 18:30 horas y viernes de 18:00 a 20:00 horas; y fútbol en el SUM San Antonio Sur los miércoles de 19:00 a 21:00 horas. En tanto, en la Zona Este, se suma la práctica de básquet en el Centro Vecinal Visión Futura, también los días miércoles de 19:00 a 21:00 horas.

Con esta iniciativa, la gestión del intendente Gustavo Saadi, sostiene las políticas públicas que permitan seguir construyendo espacios accesibles e inclusivos que fortalezcan el tejido social y generen un mayor sentido de pertenencia en cada sector de la Capital. Al convertir a los barrios en protagonistas, FRIDA se consolida como un entorno seguro para el aprendizaje de valores como el respeto, la convivencia y el trabajo en equipo a través del arte y el deporte.