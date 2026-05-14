El Hospital Interzonal San Juan Bautista continúa fortaleciendo sus servicios con la incorporación de nuevas tecnologías destinadas al diagnóstico temprano y preciso de enfermedades. En este marco, el Servicio de Ecografías ya realiza un innovador estudio para la evaluación del hígado, que permite detectar y estadificar patologías hepáticas en etapas iniciales.

Los avances en la tecnología de ultrasonido han posibilitado el desarrollo de técnicas como la elastografía, una herramienta no invasiva que permite medir la rigidez del tejido hepático y cuantificar el grado de fibrosis y cirrosis. Asimismo, se suma una técnica de última generación que permite detectar y medir la cantidad de grasa en el hígado, fundamental para el abordaje de pacientes con esteatosis hepática.

La incorporación de estos equipamientos de última tecnología fue posible gracias a una fuerte inversión del Ministerio de Salud de la provincia para la adquisición de ecógrafos. En este proceso, el Dr. Alejandro Del Águila, especialista en Diagnóstico por Imágenes e integrante del Servicio de Ecografías, actualmente a cargo de la realización de estos estudios en el nosocomio, destacó especialmente el acompañamiento y la gestión del director del Hospital, Lic. Juan Martín Pichetto, quien impulsó y facilitó su capacitación específica para la implementación de esta técnica inédita en la provincia.

En este sentido, el Dr. Del Águila resaltó la importancia de este avance: “Cuando llegaron los nuevos ecógrafos de alta tecnología al hospital, advertí que con estos equipos se podía realizar este estudio que en la provincia no se practicaba por dos razones: por un lado, el sector privado no cuenta con este tipo de equipamiento y, por otro, no había profesionales capacitados para llevarlo adelante. Por ello, le propuse al Lic. Juan Martín Pichetto realizar una capacitación en esta especialidad, iniciativa que acompañó e impulsó para que hoy podamos brindar este servicio a la comunidad”.

Asimismo, explicó el alcance de la técnica: “La elastografía es un estudio que, de alguna manera, permite ‘palpar’ la textura del hígado. Las enfermedades hepáticas están directamente relacionadas con la rigidez que presenta este órgano, y esta herramienta nos permite medirla con precisión”.

Este avance posiciona al Hospital Interzonal San Juan Bautista como referente en la provincia, ya que es el único lugar donde actualmente se pueden realizar estos estudios, tanto en el ámbito público como privado.

De esta manera, el nosocomio continúa apostando a la innovación tecnológica y a la formación profesional, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y garantizar el acceso a diagnósticos de alta complejidad para toda la comunidad.