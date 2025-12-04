El domingo 30 de noviembre se llevó a cabo el 85° Encuentro de Mujeres Embarazadas (EME) en la parroquia Inmaculada Concepción, con sede en la Villa de Ancasti. Es el primero que se concreta en una comunidad del interior de nuestra Diócesis.

“Fue una tarde hermosa donde se unió la fe y la salud, gracias a la maravillosa organización del padre Juan Marcos Bellomo, párroco de esa comunidad, y el personal del hospital de Ancasti Dr. J. Weidmann”, manifestaron los organizadores de esta propuesta que lleva adelante mensualmente la Pastoral de la Niñez.

El momento central y más emotivo fue la Imposición del manto de la Virgen del Valle sobre el vientre de las futuras mamás y sobre los niños.

Durante la jornada, el equipo organizador de los EME compartió consejos para el cuidado durante el embarazo y la primera infancia.

El Dr. Carlos Toloza, enfocado en el proceso metabólico, brindó información clave sobre diabetes gestacional y tiroides.

En tanto, la Dra. Graciela Sancho, con su experiencia en pediatría, ofreció consejos para el cuidado de los más pequeños; mientras que la Lic. Soledad Ponce abordó el bienestar emocional desde la psicología, un pilar fundamental en esta etapa.

Desde la organización expresaron su agradecimiento “al padre Juan Marcos Bellomo y a toda la comunidad de Ancasti por el cálido recibimiento. ¡Nos hicieron sentir como en casa! Esperamos de corazón que este hermoso encuentro sea el primero de muchos, y que se puedan replicar nuevos EME en otras parroquias del interior de nuestra Diócesis, para seguir acompañando a las mamás y a las familias”.