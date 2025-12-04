El gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno al equipo del Board de PROMPTEAR, en el marco de la presentación oficial del Memorando de Entendimiento (MOU) firmado entre la Provincia de Catamarca y el Estado de Nevada, Estados Unidos. El acuerdo constituye un primer paso para el desarrollo de una agenda de cooperación bilateral orientada a fortalecer la minería, la educación y la innovación tecnológica.

Este avance es resultado directo de la reciente Trade Mission Nevada–Argentina, instancia en la que la Universidad de Nevada, Reno, junto con Carlos Cardillo en representación de NCAR Reno, tuvieron un rol central en la articulación institucional que permitió alcanzar este entendimiento. El intercambio académico, científico y técnico impulsado durante la misión sentó las bases para que hoy ambos gobiernos concreten esta nueva etapa de trabajo conjunto.

El Memorando de Entendimiento establece la intención de profundizar la colaboración en temas estratégicos como la cadena de valor del litio, la investigación aplicada, el desarrollo científico-tecnológico y la formación de recursos humanos especializados. Asimismo, promueve nuevas oportunidades de capacitación, innovación productiva y cooperación institucional entre ambas regiones.

Desde PROMPTEAR destacaron la importancia del acuerdo y subrayaron que este hito “abre múltiples posibilidades de trabajo conjunto entre Estados Unidos y Argentina”, reforzando el posicionamiento de Catamarca como un actor clave en el desarrollo minero y tecnológico del país.