En el marco del Día Internacional de la Enfermería, conmemorado cada 12 de mayo, la Secretaría de Salud de la Capital llevó adelante una jornada comunitaria de promoción y prevención bajo el lema “Nosotros te cuidamos”. La actividad se desarrolló durante la mañana en la Peatonal Rivadavia, donde el personal de enfermería recibió a una gran concurrencia de vecinos y transeúntes interesados en acceder a servicios de salud gratuitos en pleno centro de la ciudad.

Durante el encuentro, se realizaron controles específicos vinculados al programa CarDiaTSO (Abordaje de Enfermedades Crónicas No Transmisibles), orientados a la detección de factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y obesidad.

De igual manera, los ciudadanos pudieron completar su calendario de vacunación, recibir asesoramiento personalizado sobre hábitos saludables y acceder a recomendaciones de autocuidado, reafirmando la relevancia de la enfermería en el acompañamiento cotidiano y el cuidado cercano de la población.

Desde la Secretaría de Salud destacaron el compromiso diario de cada enfermera y enfermero, cuya tarea es fundamental no solo en la atención directa, sino también en la contención y la educación sanitaria de la comunidad.

Esta propuesta busca fortalecer el sistema sanitario municipal mediante acciones que faciliten el acceso a la salud en espacios de alta circulación, permitiendo diagnósticos tempranos y un seguimiento integral de los pacientes.

Debido al éxito de la convocatoria, la jornada tendrá continuidad el próximo viernes 15 de mayo en la Peatonal Rivadavia, en inmediaciones de Sanidad Municipal. En esta oportunidad, el horario de atención será de 15:30 a 17:30 horas, por lo que se invita a todos los vecinos a acercarse para realizar sus controles, consultas y recibir el acompañamiento profesional del equipo de salud local.