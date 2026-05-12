Además, se anunció una próxima edición mundialista que contará con $155 millones de pesos en premios y sorteo de un auto 0 km.

La Caja de Crédito y Prestaciones Provinciales, junto al Gobierno de Catamarca, realizó la entrega de fondos correspondientes a “Mi Bingo Catamarqueño: Edición Otoño” a 17 entidades sin fines de lucro de distintos puntos de la provincia, por un monto de $5 millones de pesos para cada una.

El acto tuvo lugar en Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; autoridades de la Caja de Crédito y Prestaciones Provinciales, entre otros.

Las entidades beneficiadas en esta oportunidad fueron: el Club Obrero de San Isidro Rugby de Valle Viejo, el Centro de Jubilados 1 de Septiembre de Los Varela, la Liga Santamariana de Fútbol, el Club Deportivo Las Pirquitas de Fray Mamerto Esquiú, la Sociedad Sirio Libanesa, la Asociación Uturruncu, el Club Deportivo Balcozna de Afuera de Paclín, la Asociación Bowling Catamarca, la Federación Catamarqueña de Hockey, la Cooperativa El Futuro Ltda., el Club Sportivo Concepción de Capayán, la Cooperativa de Trabajo La Tablada, INCLUIR Personas con Discapacidad de Pomán, la Liga Belenista de Fútbol, la Liga Chacarera de Fútbol, la Liga del departamento Pomán y el Club Social y Deportivo Defensores de Quimilpa de Los Altos, Santa Rosa.

El director ejecutivo de la Caja, Hugo Aibar, destacó el fuerte sentido solidario que tiene el bingo para la provincia y remarcó: “Mi Bingo Catamarqueño no es solo un juego, sino que representa el trabajo y el compromiso de muchísimas personas”.

Asimismo, explicó que el bingo nació con un fin netamente solidario, ya que con cada cartón vendido se ayuda tanto a las instituciones sin fines de lucro como a la economía social de quienes comercializan el bingo. De esta manera, lo recaudado vuelve directamente a las instituciones que diariamente realizan un enorme trabajo social y comunitario. “Detrás de cada institución hay personas que trabajan con mucho esfuerzo y voluntariado. Queremos agradecer profundamente a todas ellas y también a la población de Catamarca, porque detrás de cada cartón hay sueños por cumplir”, expresó.

También se destacó la incorporación de nuevas localidades a la comercialización del bingo. En ese sentido, se mencionó la participación de la localidad de El Peñón, que recientemente se sumó a la venta y donde salió el ganador del premio mayor de la edición Otoño.

Bingo Mundialista

Desde la organización de Mi Bingo Catamarqueño anunciaron que la próxima edición mundialista contará con un total de $155 millones de pesos en premios y, además, se incorporará un automóvil 0 km como parte de los premios. Es importante mencionar que los cartones del nuevo “Bingo Mundialista” ya se encuentran disponibles en todas las agencias de quiniela de la provincia.