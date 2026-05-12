Una motocicleta Corven 110 cc., de color rojo, conducida por Marcelo Exequiel Cordero (30), por causas que se investigan chocó frontalmente con un camión Volvo FM370, al mando de Franco Alexis Nieva (30), en compañía de Pablo Centeno (25) y Luciano Herrera (25).

Producto del siniestro, el motociclista perdió la vida en el acto a raíz de las graves lesiones sufridas, por lo que en el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Décima, Peritos de la Dirección General de Criminalística y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 2, para labrar las actuaciones de rigor, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

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