En el lugar, los policías se entrevistaron con una mujer de 42 años de edad, quien manifestó que al intentar ingresar a su domicilio notó que el candado de seguridad habría sido cambiado, por lo que con autorización de la propietaria, los policías ingresaron a la morada y aprehendieron a un hombre de apellido Oliva (48), quien al momento del procedimiento se habría tornado agresivo contra el personal interviniente, al igual que con la mujer.

Por lo acontecido, esta persona fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur y se invitó a la damnificada a denunciar el hecho en la Unidad Judicial N° 2.