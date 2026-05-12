La actividad se realizará el lunes 18 de mayo, de 8 a 14 horas, en las instalaciones del INTA Catamarca. La jornada es organizada de manera conjunta por la Secretaría de Tecnología del Ministerio de Producción y el INTA de Catamarca, Salta y Tucumán, con el objetivo de acercar herramientas tecnológicas aplicadas al sector agropecuario.
La capacitación estará enfocada en el uso de drones agrícolas y buscará que los asistentes comprendan el flujo completo de trabajo: desde la planificación de la misión y la captura de imágenes hasta la obtención de productos cartográficos y su análisis preliminar.
Las disertaciones estarán a cargo de referentes de la Red Nacional de Drones Agrícolas del INTA: Emanuel Vicentini (INTA Salta), Ricardo Rodríguez y Karina Zelaya (INTA Tucumán), junto a Laura Cano y Sonia Álvarez Ocampo (INTA Catamarca).
La propuesta está destinada a productores, profesionales, estudiantes, técnicos y empresas vinculadas al sector agropecuario, y se plantea como un taller intensivo de media jornada con una fuerte orientación práctica.
En un contexto donde la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías avanzan de manera acelerada sobre los sistemas productivos, la incorporación de herramientas como los drones se vuelve estratégica para mejorar el monitoreo, la toma de decisiones y la eficiencia en el campo.
Desde el INTA y el Ministerio de Producción destacaron que esta iniciativa busca acercar tecnologías innovadoras a los actores del sector agropecuario local, aprovechando la experiencia de la Red Nacional de Drones del INTA. Además, la actividad permitirá relevar el interés y las demandas del sector para proyectar futuras capacitaciones y líneas de trabajo en la provincia.
Finalmente cabe remarcar, que la actividad tuvo un alto interés en el sector y se encuentra con cupo completo por lo que se evaluara realizar próximos encuentros.
Especialistas del INTA brindarán una capacitación sobre drones agrícolas en Catamarca
La actividad se realizará el lunes 18 de mayo, de 8 a 14 horas, en las instalaciones del INTA Catamarca. La jornada es organizada de manera conjunta por la Secretaría de Tecnología del Ministerio de Producción y el INTA de Catamarca, Salta y Tucumán, con el objetivo de acercar herramientas tecnológicas aplicadas al sector agropecuario.