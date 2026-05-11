Docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) marcharán junto a toda la comunidad universitaria del país en la 4° Marcha Federal Universitaria, convocada en defensa de la educación pública y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En Catamarca, la concentración está prevista a las 17 frente a la Escuela Preuniversitaria ENET N° 1, en el Paseo General Navarro. Desde allí, la columna marchará por calle República hasta Junín y culminará con un acto en la explanada de la UNCA. La convocatoria fue realizada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario.

El reclamo central es el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La norma fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025, vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025 y luego aprobada nuevamente por insistencia legislativa: primero la Cámara de Diputados el 17 de septiembre y luego el Senado el 2 de octubre. Con ese procedimiento, el Ejecutivo quedó obligado a promulgarla, lo que ocurrió el 21 de octubre de 2025. Sin embargo, simultáneamente suspendió su aplicación argumentando que la norma no prevé en forma expresa su financiamiento.

Artículo anteriorTurismo de la Capital y la Asociación de empresarios hoteleros y gastronómicos acordaron acciones conjuntas
Artículo siguienteHistórica y jubilosa celebración por los 200 años del nacimiento del Beato Mamerto Esquiú
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor