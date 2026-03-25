Creció la estadía promedio y un impacto económico de casi $500 millones

Un impacto económico de casi 500 millones de pesos ($489.704.144) y un crecimiento de la estadía promedio de 13,8% respecto al año anterior (3,3 días) fueron algunos de los datos que arrojó el informe estadístico del fin de semana largo (21 al 24 de marzo) que realizó la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, a través de su Observatorio Turístico.

Uno de los aspectos más destacados del informe es el posicionamiento de la ciudad como destino final. El 80,8% de los turistas consultados manifestó que San Fernando del Valle de Catamarca fue su elección única y directa, sin haber considerado otras opciones previas. Asimismo, la fidelidad con el destino es alta: el 51,5% de los visitantes son turistas que ya conocían la ciudad y decidieron regresar, lo que demuestra un fuerte vínculo emocional y satisfacción con la oferta local.

Asimismo, otro dato relevante indica que el gasto diario promedio fue $152.560 y la cantidad de visitantes arribados fue de 1.637. Por otra parte, la ocupación hotelera fue del 28%, conforme al relevamiento efectuado por el Observatorio de Turismo Municipal junto a la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes, Confiterías y Afines.

Perfil del visitante y gran participación en los atractivos

En cuanto a la composición de los grupos, el segmento «Pareja» lideró las estadísticas con un 42,4%, seguido por los grupos familiares (34,3%). En tanto que el medio de transporte predominante continuó siendo el auto particular (57,6%).

Respecto al alojamiento, los hoteles de 3 estrellas fueron los más demandados (28,8%), seguidos por el camping (16,4%) y los hoteles de 4 estrellas (12,3%). Sobre la procedencia de los turistas, predominaron los visitantes de Buenos Aires (Provincia + CABA) con el 32,3% de los visitantes, seguidos por Córdoba (15,6%) y Tucumán (14,6%).

Por otra parte, las propuestas recreativas realizadas en la Casa de la Puna y el Pueblo Perdido de la Quebrada tuvieron una excelente respuesta de los turistas y residentes. Solo las ferias artesanales en la Casa de la Puna congregaron a más de 420 personas en dos jornadas.

Sumado a ello, actividades como el taller de zamba y cueca alcanzaron el 100% de su capacidad, mientras que el safari fotográfico y los talleres de artesanía en cuero operaron con un 83% y 95% de cupos cubiertos, respectivamente.

También, la valoración general del destino por parte de los turistas fue calificada como «Excelente», con un puntaje de 4,65 sobre 5. Los rubros mejor puntuados fueron la Hospitalidad (4,75), la Información Turística (4,47) y la Gastronomía (4,35).