EL SÁBADO 28 DE MARZO SE TRASLADARÁN DEL PREDIO FERIAL A LA PLAZA 25 DE MAYO

El Club Autos de Época Catamarca organiza este sábado 28 de marzo en Catamarca el 3er Raid Latinoamericano de Autos Clásicos y Antiguos. Catamarca será una de las sedes de este evento que se realiza en 19 países en forma conjunta como parte de la “Hermandad Latinoamericana de Vehículos Antiguos y Clásicos”.

Catamarca es una de las 3 provincias participantes de Argentina, junto a San Juan y Mendoza, a las que se suman clubes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Puerto Rico.

De esta manera, y en el marco del mes donde se festeja el Dia del Auto Antiguo y Clásico en toda América, el Club Autos de Época de Catamarca ha previsto un cronograma de actividades que comenzarán el 28 de marzo desde las 15:30 horas en el Predio Ferial de Catamarca con las acreditaciones de los vehículos y participantes para luego realizar una exposición estática y recorrido por las avenidas del Predio Ferial, y desde las 19.30 horas un posterior paseo por las calles de la Ciudad Capital para terminar en la Plaza 25 de Mayo con una exposición que se extenderá hasta las 22 horas.

Como punto a destacar, este año se ha decidido asistir a la Asociación de Amigos y Padres de Niños Especiales (APANE), solicitando así los asistentes aportar elementos que puedan ser de ayuda para su contención a sus alumnos.

Así, y como viene realizando hace años el Club Autos de Época de Catamarca, este “3er Raid” formará parte de una fecha fija del evento, agregando una nueva atracción turística, cultural y deportiva a nuestra provincia acercando estas joyas mecánicas al público que se apasiona con la actividad.

Además, desde el club organizador se hace extensiva la invitación a las agrupaciones de autos y vehículos de época y restaurados para participar de este encuentro destacando el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca a través de la Secretaría de Gestión Turística y de la Municipalidad de la Ciudad Capital de San Fernando del Valle de Catamarca.