La 55º edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho comenzará con una de las propuestas más convocantes del nuevo folklore argentino: el dúo Campedrinos se presentará por primera vez en el Escenario Mayor del Poncho.

Su actuación está programada para el viernes 17 de julio, en la noche inaugural de la fiesta que se realizará hasta el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, anunciaron desde la organización de la fiesta, a cargo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

Integrado por Sergio Prada y Agustín Fantili, Campedrinos atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera artística. En febrero de este año representaron a la Argentina en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 con su tema “La Zamba”, logrando el segundo puesto en la competencia folclórica y una destacada repercusión internacional.

El dúo viene consolidándose como uno de los grandes referentes del folklore joven argentino, combinando raíz tradicional, nuevas sonoridades y una fuerte conexión con las nuevas generaciones. Además, fueron reconocidos este año con el Premio Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín y acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

La presencia de Campedrinos en el Poncho responde también a un pedido sostenido del público joven y amante del folklore que venía solicitando la actuación del dúo, cuyo nombre surge de unificar la procedencia de sus integrantes, ambos de localidades cercanas de la provincia de Buenos Aires: Sergio Prada es de Campana y Agustín Fantili, de San Pedro.

Campedrinos es el primer grupo que se anuncia dentro de la programación del escenario mayor de la fiesta, que seguramente sumará más figuras a su cartelera.

Las entradas para la noche inaugural estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

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