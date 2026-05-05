En el marco del Día Internacional del Jazz, el Museo de la Ciudad y Museo de Arte Contemporáneo Casa Caravati fue escenario de la primera edición de la Feria Jazzera, una propuesta que convocó a vecinos, estudiantes, músicos y aficionados a compartir una tarde-noche distinta, donde la música local y el arte marcaron el pulso del encuentro.

La jornada comenzó con la charla del profesor Javier Lagouarte, “Hablar de jazz: práctica musical, pedagógica y cultural”, un espacio que invitó a pensar el género desde distintas perspectivas y que generó un diálogo cercano e interesante con el público presente.

Luego, el clima se volvió más íntimo con la propuesta de Josefino Flor, quien, a través de su colección de vinilos, guió un recorrido por clásicos del jazz, recuperando el valor de la escucha compartida y despertando el interés de quienes se acercaron a disfrutar de esta experiencia.

El cierre musical estuvo a cargo de la banda Síncopa Cuatro, integrada por Mirko Bustos en guitarra, Abel Flores en bajo, Javier García en batería y Sergio Páez en saxo. El cuarteto ofreció un show sólido y de gran calidad interpretativa, que fue acompañado y ovacionado por el público, quien colmo todos los espacios de las salas de arte contemporaneo.

La feria también sumó espacios que completaron la experiencia: Ruda Café acercó sus especialidades, Cosoco Serigrafía Artesanal realizó estampas en vivo de parches y remeras mientras compartía su proceso creativo, y se ofreció degustación de vinos catamarqueños. Además, los asistentes pudieron recorrer las muestras vigentes del museo, integrando distintas expresiones en un mismo circuito cultural.

La actividad, libre y gratuita, se enmarca en las celebraciones que cada 30 de abril se realizan en todo el mundo para destacar al jazz como una expresión cultural que promueve el diálogo, la diversidad y la creatividad.

Desde la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Capital se continúa fortaleciendo una agenda diversa e inclusiva, generando espacios de encuentro y participación para toda la comunidad.