En el marco del Día Internacional del Jazz, el Museo de la Ciudad y Museo de Arte Contemporáneo Casa Caravati fue escenario de la primera edición de la Feria Jazzera, una propuesta que convocó a vecinos, estudiantes, músicos y aficionados a compartir una tarde-noche distinta, donde la música local y el arte marcaron el pulso del encuentro.

La jornada comenzó con la charla del profesor Javier Lagouarte, “Hablar de jazz: práctica musical, pedagógica y cultural”, un espacio que invitó a pensar el género desde distintas perspectivas y que generó un diálogo cercano e interesante con el público presente.

Luego, el clima se volvió más íntimo con la propuesta de Josefino Flor, quien, a través de su colección de vinilos, guió un recorrido por clásicos del jazz, recuperando el valor de la escucha compartida y despertando el interés de quienes se acercaron a disfrutar de esta experiencia.

El cierre musical estuvo a cargo de la banda Síncopa Cuatro, integrada por Mirko Bustos en guitarra, Abel Flores en bajo, Javier García en batería y Sergio Páez en saxo. El cuarteto ofreció un show sólido y de gran calidad interpretativa, que fue acompañado y ovacionado  por el público, quien colmo todos los espacios de las salas de arte contemporaneo.

La feria también sumó espacios que completaron la experiencia: Ruda Café acercó sus especialidades, Cosoco Serigrafía Artesanal realizó estampas en vivo de parches y remeras mientras compartía su proceso creativo, y se ofreció degustación de vinos catamarqueños. Además, los asistentes pudieron recorrer las muestras vigentes del museo, integrando distintas expresiones en un mismo circuito cultural.

La actividad, libre y gratuita, se enmarca en las celebraciones que cada 30 de abril se realizan en todo el mundo para destacar al jazz como una expresión cultural que promueve el diálogo, la diversidad y la creatividad.

Desde la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Capital se continúa fortaleciendo una agenda diversa e inclusiva, generando espacios de encuentro y participación para toda la comunidad.

Artículo anteriorLa Justicia ordenó peritar el teléfono del contratista que refaccionó la casa de Adorni
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor