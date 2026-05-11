La gran fiesta se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de mayo en el Polideportivo Municipal, donde productores, emprendedores, artesanos, turistas y vecinos podrán disfrutar de una amplia propuesta cultural y recreativa.

La localidad de Chumbicha ya palpita una nueva edición del tradicional Festival Nacional de la Mandarina, uno de los eventos culturales y populares más convocantes de la región, que este año celebrará su 44° edición con tres jornadas cargadas de música, tradición y actividades para toda la familia.

La gran fiesta se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de mayo en el Polideportivo Municipal, donde productores, emprendedores, artesanos, turistas y vecinos podrán disfrutar de una amplia propuesta cultural y recreativa.

Desde la organización destacaron que el festival contará con una importante expo productiva, artesanal e institucional, además de espacios gastronómicos con

food trucks y

comidas regionales, juegos y sectores recreativos para niños y familias.

Como ocurre en cada edición, la cartelera artística será uno de los principales atractivos, con la participación de destacados artistas y espectáculos de primer nivel impulsados por la gestión del intendente Alfredo Hoffmann.

El Festival Nacional de la Mandarina se consolidó a lo largo de los años como una celebración que representa la identidad cultural y productiva de la región, reuniendo a miles de personas en torno a la música, las tradiciones y el orgullo de pertenencia.

Desde el municipio invitaron a toda la comunidad y visitantes a agendar la fecha y sumarse a esta nueva edición que promete convertirse en una verdadera fiesta popular.