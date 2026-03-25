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Municipales de Valle Viejo piden un incremento salarial

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Municipales de Valle Viejo piden un incremento salarial | DATAMARCA














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Verónica Herrera, referente del SOEM Valle Viejo, señaló que solicitaron oportunamente a la intendenta de la Municipalidad Susana Zenteno un incremento de haberes para los trabajadores, sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta.

Recordó que el último aumento fue en 2025 de sólo 80 mil pesos más un voucher de 20 mil pesos para ser gastado en el mercado chacarero, lo que claramente resulta insuficiente.

En otro orden, sostuvo que el gremio avanza en el proceso de normalización, previéndose para abril la elección de autoridades sindicales.

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