Demoran a ocho adolescentes por desmanes en la Capital

Esta mañana, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría Novena se hicieron presentes en la Plaza Raúl Contreras, del barrio San Antonio Sur, donde un grupo de personas causaba daños en el lugar y al notar la presencia de la unidad móvil, comenzó a arrojar elementos contundentes, para luego emprender la huida.
Rápidamente y tras recorridos preventivos, en el patio de una vivienda ubicada en la manzana “O”, del mismo barrio, propiedad de una mujer de 39 años, los uniformados procedieron a la demora de ocho (08) adolescentes, de entre 13 y 17 años de edad, quienes serían los presuntos autores del hecho.
Finalmente, los jovencitos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.