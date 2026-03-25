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Demoran a ocho adolescentes por desmanes en la Capital

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Demoran a ocho adolescentes por desmanes en la Capital | DATAMARCA














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Esta mañana, por requerimiento del SAE-911, numerarios de la Comisaría Novena se hicieron presentes en la Plaza Raúl Contreras, del barrio San Antonio Sur, donde un grupo de personas causaba daños en el lugar y al notar la presencia de la unidad móvil, comenzó a arrojar elementos contundentes, para luego emprender la huida.

Rápidamente y tras recorridos preventivos, en el patio de una vivienda ubicada en la manzana “O”, del mismo barrio, propiedad de una mujer de 39 años, los uniformados procedieron a la demora de ocho (08) adolescentes, de entre 13 y 17 años de edad, quienes serían los presuntos autores del hecho.

Finalmente, los jovencitos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

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