En el marco del Programa Municipal de Inglés (PMI), las escuelas del sistema educativo capitalino recibieron la visita de Eugenia Obrist, referente del Centro de Exámenes Cambridge – Academia Argüello. Durante la jornada, alumnos de nivel primario y secundario participaron de charlas informativas y sesiones de consultas sobre los exámenes internacionales que rendirán durante el presente ciclo lectivo.

Esta visita no es un hecho aislado, sino la continuidad de una política educativa basada en la calidad y la igualdad de oportunidades. Durante los encuentros, se motivó a los estudiantes destacando el desempeño de excelencia alcanzado el año pasado, donde los alumnos de la Capital obtuvieron un 68% de promedio general, superando la media nacional.

Datos que avalan el crecimiento

La referente de Cambridge pudo constatar el avance del programa, que ha mostrado resultados sorprendentes en áreas críticas:

Comprensión Lectora y Escritura: Los estudiantes municipales alcanzaron un 85% de excelencia en 2025, ubicándose por encima del promedio mundial.

Producción Oral: Con un 78% de efectividad, los jóvenes locales demuestran una sólida competencia comunicativa.

El PMI, que ya alcanza a más de 2.000 estudiantes con una carga de 6 horas semanales, busca que la certificación internacional no sea un privilegio, sino un derecho que democratice el conocimiento. La visita de la Academia Argüello reafirma el compromiso del municipio de seguir generando oportunidades para que los niños y jóvenes de la Capital accedan a estándares educativos globales sin salir de su ciudad.

Con esfuerzo y planificación, la educación municipal sigue marcando rumbos en la región gracias a las políticas educativas ejecutadas por el intendente Gustavo Saadi desde su inicio al frente del municipio capitalino.