SÁBADO 18 EN EL ESCENARIO MAYOR DE LA FIESTA

El sábado 18 de julio, Los Tekis regresarán a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho para presentarse en el Escenario Mayor, en una de las noches más esperadas de la edición 55 de la fiesta más grande del invierno argentino.

Con una trayectoria que los convirtió en referentes indiscutidos del folklore popular y festivo, el grupo jujeño volverá a encontrarse con el público catamarqueño luego de haber protagonizado el gran cierre de El Patio de la edición pasada, donde hicieron bailar y cantar a miles de personas en una verdadera celebración del norte argentino.

Dueños de un estilo inconfundible que fusiona folklore, carnavalitos y ritmos andinos con una energía única, Los Tekis han construido una carrera de más de tres décadas llevando la música del norte a escenarios de todo el país y Latinoamérica. Canciones como “Hasta el otro carnaval”, “Todos nos vamos a morir igual”, “Vienes y te vas” y “Jueves de comadres” ya forman parte del repertorio popular argentino.

Su regreso a la Fiesta del Poncho suma una nueva noche de fiesta, encuentro y tradición a la programación de esta edición histórica, que reunirá a grandes artistas nacionales junto al talento catamarqueño en un evento que cada año convoca a miles de visitantes de todo el país.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar

Instagram:@fiestanacionaldelponcho

Facebook: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

Tik Tok: @fiestanacionaldelponcho