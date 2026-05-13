«MÚSICA ARGENTINA», EL SÁBADO 18 DE JULIO EN EL ESCENARIO MAYOR

El sábado 18 de julio, la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho recibirá en su escenario a “Música Argentina”, una propuesta encabezada por Chango Spasiuk junto a la cantora catamarqueña Nadia Larcher y Marcelo Dellamea.

El encuentro reunirá a tres artistas de distintas provincias argentinas —Misiones, Catamarca y Chaco— en un concierto que celebra la diversidad cultural y musical del país a través de una propuesta íntima, profunda y de raíz.

Con la mirada artística de Chango Spasiuk como guía, “Música Argentina” propone un recorrido sonoro que enlaza composiciones propias, obras esenciales del repertorio popular y momentos compartidos entre los músicos, combinando piezas instrumentales, canciones, dúos y solos en un formato especialmente concebido para el encuentro y la escucha.

Nadia Larcher, una de las voces más destacadas de la música argentina actual, se suma a la sensibilidad musical de Marcelo Dellamea y al universo del acordeón de Spasiuk para construir una experiencia que atraviesa paisajes, memorias y tradiciones de distintas regiones argentinas.

Definido por sus protagonistas como “un ritual sonoro; una mirada honesta a la música de raíz”, el espectáculo será una de las propuestas especiales de la edición 55 de la Fiesta del Poncho, que del 17 al 26 de julio volverá a reunir en Catamarca a grandes referentes de la música, la danza y la cultura argentina.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Universo Tickets y toda la programación de la fiesta podrá seguirse en los canales oficiales de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho:

Web: fiestadelponcho.gob.ar