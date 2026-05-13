En el marco de una jornada especial de confraternidad entre instituciones educativas y en el marco de las actividades previstas por el Bicentenario del Natalicio del Beato Fray Mamerto Esquiú, 230 estudiantes de 6° grado y 6° año de la Escuela Municipal Fray Mamerto Esquiú y del Colegio Privado Rodolfo Senet realizaron su Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.

La ceremonia se llevó a cabo este martes en la explanada de la Iglesia de San José, donde alumnos de ambas instituciones compartieron una emotiva jornada institucional en la tierra del Orador de la Constitución.

El acto contó con la presencia del senador Guillermo Ferreyra, quien fue el encargado de tomar la promesa a los estudiantes. Durante la ceremonia, se destacó la importancia de reafirmar el compromiso de las nuevas generaciones con los valores democráticos, el respeto por las instituciones y la vigencia de la Constitución como norma fundamental de la vida en sociedad.

La actividad adquirió un significado especial al desarrollarse en el contexto del Bicentenario del Natalicio del Beato Esquiú, figura histórica estrechamente ligada a la defensa de la Constitución Nacional y al fortalecimiento de la unidad del pueblo argentino.

De esta manera, las comunidades educativas de la Escuela Municipal Fray Mamerto Esquiú y del Colegio Privado Rodolfo Senet compartieron una jornada de encuentro, reflexión y compromiso cívico, en homenaje al legado del fraile catamarqueño y a su aporte trascendental a la organización constitucional del país.

Al finalizar, el senador Ferreyra agradeció en nombre de la intendenta Alejandra Benavidez quien se ausentó por razones de agenda, la decisión de ambas instituciones de hacer de esta promesa tan significativa, un momento especial de unión entre los estudiantes y especialmente enmarcarlo en una fecha tan especial como lo es el natalicio del Beato Esquiú, celebrado el pasado 11 de Mayo. “Hoy no solo nos reunimos para dar cumplimiento a un principio básico y elemental como lo es la promesa de lealtad a la Constitución Nacional, nos unimos en un momento muy especial, sin dudas el Beato Esquiú estará orgulloso de verlos unidos, y que prometen con tanto amor, cuidar y respetar la Constitución Nacional”. Finalmente los instó a seguir fortaleciéndose como ciudadanos de bien, en el cuidado de la democracia.

Además, anheló que más instituciones educativas tengan esta iniciativa de conmemorar un acto cívico tan importante de una forma especial.

Del acto también participó el director de Director de Educación de Gestión Privada y Municipal Pablo Figueroa, junto a supervisoras de nivel que acompañaron el evento, directivos de ambas instituciones, docentes y familias.