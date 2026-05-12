En hora de la mañana del domingo 10 de mayo, en la parroquia y santuario Nuestra Señora de Belén, se realizó una hermosa fiesta para celebrar los 200 años del natalicio del Beato Mamerto Esquiú.

Cientos de niños de todas las comunidades de la jurisdicción parroquial participaron de esta propuesta, acompañados por sus familias y catequistas.

A pesar de las bajas temperaturas registradas en este día, los participantes se congregaron en el templo del Colegio Virgen de Belén, regenteado por las Hermanas Nazarenas, desde donde partieron en peregrinación hasta el Santuario de Nuestra Señora de Belén. Previamente se compartió un momento sobre la vida del Beato Esquiú preparado por los catequistas, oportunidad en que se bendijo una pequeña imagen de un fraile niño para que los chicos puedan llevarla en procesión.

Caminaron por las calles de la ciudad de Belén llevando la Cruz procesional y la imagen del Beato Esquiú que allí se venera, con globos, porras y distintivos que pusieron color y clima de fiesta a esta jornada especial.

Al llegar al Santuario se celebró la Santa Misa, presidida por el párroco, padre Eugenio Pachado, mientras el padre Roberto Ochoa, vicario parroquial, atendió a los fieles que se acercaron a recibir el sacramento de la Reconciliación.

Los niños guiaron la celebración eucarística, proclamaron la Palabra de Dios y acercaron las ofrendas al altar, compartiendo la alegría por el cumpleaños de nuestro querido Beato.