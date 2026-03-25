La Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, invita a la comunidad a sumarse a nuevos talleres temporarios que darán inicio durante el mes de abril en la Casa de la Cultura, ubicada en San Martín 533, frente a la plaza principal. Son propuestas de formación, encuentro y creatividad, destinadas a distintas edades e intereses.

Entre las opciones se encuentra “Conociéndome”, taller dictado por Ruth Alejandra Nieva, orientado a adolescentes. A través de herramientas como el baile, la música, la lectura, el teatro y el juego, se propone un recorrido de autoconocimiento, introspección y desarrollo personal, que permita a cada participante fortalecer su autoestima y tomar decisiones más conscientes. Inicia el 1 de abril y se dictará los miércoles de 19 a 21 horas. Por informes e inscripciones: 3834619641

Otra de las propuestas es “Manos a la Tierra: Jardinería, Plantas Ornamentales y Cactus”, a cargo de Gabriela Carabajal. Este taller teórico-práctico invita a introducirse en el cuidado de plantas ornamentales, cactus y suculentas, abordando contenidos como suelo, riego, trasplante, poda y reproducción. A lo largo de los encuentros se promoverán prácticas sustentables y el vínculo con la jardinería como actividad cultural y de bienestar. Está destinado al público en general, inicia el 7 de abril y se desarrollará los martes y jueves de 16:30 a 18 horas. Informes e inscripción: 3834-515752.

A esta programación se suma “El currículum vitae como relato cultural y herramienta de inserción laboral”, taller dictado por Roxana Soledad Bracamonte. La propuesta invita a repensar el currículum vitae como una construcción que refleja la identidad, la trayectoria y los saberes de cada persona, brindando herramientas para comunicar el perfil personal y profesional en contextos laborales cambiantes. Está destinado al público en general, inicia el 7 de abril y se dictará los martes y jueves de 10 a 12 horas. Informes e inscripción: 3834- 021020.

Por último, “Hilos que Pintan”, taller a cargo de Ana María Rivero, propone un acercamiento al mundo del bordado mediante una experiencia práctica y accesible. Los participantes realizarán un cuadro bordado a partir de diseños simples y puntos básicos, explorando el bordado como forma de expresión creativa. Está destinado al público en general, inicia el 7 de abril y se desarrollará los martes y jueves de 15 a 18 horas. Informes e inscripción: 3834352043.

Todos los talleres son arancelados, cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa. Las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse a través de los números de contacto correspondientes a cada propuesta